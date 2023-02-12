الليلة في «هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي تحدث عن ضرورة تحديد موعد الانتخابات قبل شهر أبريل المقبل، مؤكدًا في هذا الإطار أن تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة للوصول إلى صناديق الاقتراع قبل نهاية العام 2023، بينما لا يوجد بوادر للحسم من قبل مجلسي النواب أو الدولة فيما يخص القاعدة الدستورية.

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وتثير الحلقة الجديدة تساؤلات حول مدى واقعية الموعد الذي حدده المنفي؟ وهل يتقاطع هذا التاريخ مع تصريح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة عن إمكانية إجراء الانتخابات نوفمبر المقبل؟ وبالتالي هل سيتحقق الإجماع الوطني والدولي إزاء المواعيد المذكورة، في ظل ترقب حيال موقف المجلس الأعلى للدولة حول قرار التعديل الدستوري الـ13 خلال جلسته المرتقبة.

وفي حال تسلمت المفوضية العليا للانتخابات القاعدة الدستورية قبل أبريل، هل تتمكن من التجهيز للاستحقاق، وهل تعد هذه الفرصة الأخيرة لتنفيذ خارطة الطريق وإنجاز الانتخابات في ظل التحرك الإقليمي والدولي النشيط في ليبيا؟ وهي الأسئلة التي يدور النقاش حولها مع ضيوف البرنامج؛ كل من: الكاتب والمحلل السياسي أحمد التهامي والأكاديمي والمحلل السياسي عثمان البدري والخبير القانوني حمد الخراز.

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