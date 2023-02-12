إعلان النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي العربان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي العربان التي أجريت بتاريخ 11 فبراير الجاري وأسفرت عن حصول قائمة «التوافق» على أعلى الأصوات في الانتخابات التي تنافست فيها 4 قوائم.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي العربان 75.8% من إجمالي المسجلين بسجل الناخبين في البلدية، حيث بلغ عدد المقترعين 3 آلاف و504 مقترعين من إجمالي عدد المسجلين البالغ عددهم 4 آلاف و623 ناخبًا.

- %77.7 نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي العربان

- %44.9 نسبة التصويت في انتخابات «بلدي العربان» حتى منتصف اليوم

ووفق إحصاءات اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التي نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك» فقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات المجلس البلدي العربان 3 آلاف و470 صوتًا، فيما بلغ عدد الأوراق الباطلة والبيضاء 34 ورقة.

وأظهرت النتائج حصول قائمة «التوافق» على أعلى الأصوات بعدد ألف و196 صوتًا لتحسم المنافسة لصالحها، تلتها قائمة «الزيتونة» التي حصلت على 909 أصوات، وبعدها قائمة «الإعمار» التي نالت 894 صوتًا، ثم قائمة «الإرادة» التي حققت 471 صوتًا.