وزارة النفط: 27 مليار دولار قيمة «اتفاق 2008» مع «إيني»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة النفط والغاز اليوم الأحد إن قيمة الاتفاق مع شركة ايني الإيطالية في العام 2008 تتعدى 27 مليار دولار، إذ يشمل الاتفاق تسع اكتشافات غازية غير مطورة ودراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة، بالإضافة إلى تطوير عدد من الاكتشافات النفطية والغازية البرية في جنوب وشرق ليبيا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاتفاق مع «إيني» في العام 2008 تضمن مشاريع متعددة وبقيمة تفوق ثمانية مليارات دولار التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط منذ أيام، ووصفتها بأنها «قيمة استثمار لم يسبق إبرامها منذ 25 سنة».

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وفي يناير الماضي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «إيني» الإيطالية اتفاقية بقيمة ثمانية مليارات دولار لتطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من ستة تريليونات قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميا لفترة تناهز الـ25 عامًا.

وأشارت وزارة النفط في بيانها إلى أن قيمة الاتفاقية التي وقعتها مؤسسة النفط بلغت ثمانية مليارات دولار وأنها ستتم مناصفة بين المؤسسة وشركة إيني الإيطالية. وعبَّر عون في تصريح سابق مع برنامج «هذا المساء» الذي تبثه قناة «الوسط» (wtv) عن رفض اتفاق تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا الذي وقعته المؤسسة مع «إيني».