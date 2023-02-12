«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحة الأبناء والزوجة والبنات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إطلاق منظومة للاستعلام عن منحة الأبناء ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء حرصا منها على تسهيل الخدمات للمواطنين، وفق بيان صادر عن الوزارة.



للاستفسار عن وضع المستفيدين من منحة الأبناء انقر هنا

للاستعلام عن المستفيدات من منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عاما انقر هنا



وفي يناير الماضي، أظهرت إحصائية حديثة نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن نحو مليون و183 ألفا و505 أسر استفادوا بنحو أربعة مليارات و296 مليون دينار، هي القيمة المصروفة من منحة الأبناء أقل من 18 عاما خلال العام 2022. وقالت إن القيمة المصروفة من المنحة خلال العام 2021 بلغت أربعة مليارات و259 مليون دينار، وقد استفاد منها مليون و179 ألفا و29 أسرة.

