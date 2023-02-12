سقوط تشكيل عصابي لسرقة المحلات الغذائية في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الكفرة، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصصوا في سرقة المحلات التجارية.

وأشارت المديرية في بيان إلى ورود عدد من الشكاوي التي تقدم بها بعض أصحاب المحال التجارية حول وقائع سرقة المحلات الخاصة بهم .

البحث والتحري عن لصوص المواد الغذائية في الكفرة

وبدأت عملية البحث والتحري حول 6 محاضر فتحت بالقسم كانت تتمحور في ذات السرقة، وهي سرقة محال مواد غذائية، وفق بيان صادر عن المديرية. ووردت إلى وحدة التحريات معلومات تفيد بأن شخصا يبيع مواد غذائية ويوزعها على المحلات، لتضبط قوات الأمن المشتبه به «م. ع. ر».

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واعترف المتهم خلال الاستدلال معه بقسم البحث الجنائي حول السرقات بما نسب إليه واعترف على كل من «ص. م. ب» والمدعو «م. ع. ب» كونهم معه بذات الجرائم. وقدرت المسروقات بقيمة 6450 دينارا ليبيا. وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة.