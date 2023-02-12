تعيين 23 متدربا في شركة «سرت» للنفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، تعيين متدربين جدد في شركة «سرت» لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وحسب قرار نشرته صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا، فقد وافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، على تنسيب 23 متدربا من المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية للخريجين 2021 /2022 للعمل بشركة «سرت» لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

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