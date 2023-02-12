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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 12 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 11:31 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 12 فبراير 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي.
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توقع المركزالوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور ضباب خفيف الليلة وصباح غد على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، وأشار إلى أن الرؤية تكون جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.
• استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على طول الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح شمالية شرقية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة حتى الخمس، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 12 و15 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
• تكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من راس لانوف إلى بنغازي، وتكون شمالية غربية إلى بحرية على باقي الساحل وسرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر، ويتراوح مساء غد بين 2 و2.5 متر على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 12 و15 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 12 فبراير 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 12 فبراير 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 12 فبراير 2023)
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