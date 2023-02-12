نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 12 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركزالوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور ضباب خفيف الليلة وصباح غد على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، وأشار إلى أن الرؤية تكون جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

• استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على طول الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• الرياح شمالية شرقية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة حتى الخمس، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 12 و15 درجة مئوية.