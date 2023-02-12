حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الأحد 12 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي وتكون جيدة هذا اليوم.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة من حين لآخر وتكون جيدة اليوم خصوصا على (الدواخل - مناطق الجبل - وأقصى الساحل الغربي)، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد خاصة على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح غد على بعض مناطق المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 11 و16 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.