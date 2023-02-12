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إخلاء شقة في سبها وتسليمها لمالكها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 12:30 صباحا
إخلاء شقة في سبها وتسليمها لمالكها
إخلاء شقة في سبها وتسليمها لمالكها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
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أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، السبت، بإخلاء شقة وتسليمها إلى مالكها في مدينة سبها.

وتقع الشقة بعمارة الانتفاضة بحي اقعيد في سبها وترجع ملكيتها إلى الدولة، وجاء الإخلاء بناء على كتاب المحامي العام رقم «66-2023» وبعد انتهاء المهلة الممنوحة لشاغليها، وفق بيان صادر عن إدارة إنفاذ القانون.

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والسبت أيضا، أزالت دوريات إدارة إنقاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية محطة وقود غير شرعية ومصادرة محتوياتها كافة في سبها، كما أمهلت أصحاب العشوائيات بحي عبدالكافي في المدينة 72 ساعة لإخلائها تمهيدًا لإزالتها.

إخلاء شقة في سبها وتسليمها لمالكها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
إخلاء شقة في سبها وتسليمها لمالكها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
إخلاء شقة في سبها وتسليمها لمالكها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
إخلاء شقة في سبها وتسليمها لمالكها، 11 فبراير 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
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