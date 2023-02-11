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شفط مياه الأمطار في عدد من المناطق بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 05:43 مساء
شفط مياه الأمطار في عدد من المناطق بطرابلس
سيارات تابعة لشركة المياه أثناء شفط مياه الأمطار بطريق السدرة. (شركة المياه)
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واصلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي اليوم السبت أعمال شفط مياه الأمطار في بعض المناطق، خاصة في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة في بيان إن أعمال الشفط تواصلت في المناطق خاصة التي لا توجد بها بنية تحتية، مشيرة إلى حل مختنقات مياه الأمطار في منطقة جنزور وعين زارة بطرابلس.

وشملت أعمال شفط المياه مناطق: النصب التذكري وصالة الفصول الأربعة والحموادات والسدرة ومشروع الهضبة والبيفي ومنطقة السراج والدعوة الإسلامية ومنطقة سيدي سليم وشارع ولي العهد بطريق المطار.

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شركة المياه تدعو لدعم موظفيها الذين لم تشملهم زيادة الرواتب
كما جرى حل المختنقات في المناطق التي توجد بها بنية تحتية في حينها داخل الأحياء داخل وسط العاصمة من قبل رجال إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس بالشركة، التي دعت إلى ضرورة دعم موظفيها الذين لم تشملهم زيادة رواتبهم.

وخصصت الشركة هواتف بغرفة البلاغات الرئيسية للإبلاغ عن مختنقات مياه الأمطار على الأرقام: 0213608870 و 0910349051 .

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