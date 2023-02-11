ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم السبت إلى 5.12 دينارًا مقابل 5.10 دينارًا مسجلة في ختام تعاملات الخميس الماضي.

وانخفض سعر صرف اليورو إلى 5.43 دينارًا من 5.45 دينارًا، فيما استقر الجنيه الاسترليني عند 6.10 دينارًا، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

- من أكثر العملات الأفريقية تدهورا.. 73.5% تراجعا في قيمة الدينار أمام الدولار منذ 2013

- استقرار الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

- السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني

واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.27 دينارًا، والدينار التونسي عند 1.65 دينارًا ليبيًا، وهي ذاتها الأسعار المسجلة الخميس الماضي. وكذلك استقر سعر كسر الذهب عيار 18 عند 228 دينارًا.