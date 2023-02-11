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المنفي: يجب إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل أبريل المقبل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 03:31 مساء
المنفي: يجب إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل أبريل المقبل
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل المقبل «أو العمل بالتشريعات النافذة»؛ وذلك في وقت يزور فيه بنغازي، ومقرر أن يلتقي قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر. 

وقال المنفي عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم السبت: «إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام 2023، مما يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية شهر أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة».

وشدد على أن المجلس ملتزم بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، «لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق أهدافها».

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«النواب» يقر التعديل الثالث عشر
وأقر مجلس النواب الثلاثاء الماضي التعديل الدستوري الثالث عشر الخاص بنظام الحكم؛ فيما سيكون هناك ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سينظر في قرار التعديل خلال جلسته المقبلة.

ويتعلق التعديل الـثالث عشر بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، لكنه لم يحدد شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وهي من المسائل الخلافية بين مجلسي النواب والدولة.

وكانت شروط الترشح أحد أسباب إجهاض الموعد الانتخابي السابق نهاية 2021، إذ أبقى تعديل الإعلان الدستوري ضوابط شروط الترشح إلى القوانين اللاحقة.

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