مديرية أمن سبها: وفاة عميد البلدية الشاوش غربال

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عميد بلدية سبها الشاوش عبدالسلام غربال، في تونس، بعد صراع مع المرض، حسبما أكدت مديرية أمن سبها، اليوم السبت، وهو الذي تولى منصبه في يناير من العام 2020.

وقالت المديرية في بيان: «بفيض كبير من الحزن، وبقلوب يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، يتقدم مدير أمن سبها أسامة عويدان وجميع منتسبى المديرية بخالص العزاء وجميل المواساة، إلى عائلة عبدالسلام غربال، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ابنهم عميد بلدية سبها».

وفي 23 يناير من العام 2020، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انتخاب الشاوش عبدالسلام غربال عميدا لبلدية سبها.

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المرض يحرم الشاوش من مباشرة عمله

وعانى الشاوش من المرض عقب توليه منصب عميد البلدية، وظل أكثر من عام مريضًا وتنقل لتلقي العلاج بين إيطاليا وتونس التي تُوفي فيها.

ونتيجة مرضه، تولى إبراهيم حامد الشاوش منصب عميد المجلس البلدي سبها المكلف.