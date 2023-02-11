السفير الفرنسي يزور مصانع «السهل» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

زار السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، مصانع مجموعة «السهل القابضة»، المتخصصة في إنتاج المخبوزات من القمح والشعير، في العاصمة طرابلس.

وقال مهراج في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت، إن الزيارة ركزت على تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع الشركة، مشيدًا بدورها في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ليبيا.

كما وجه السفير الفرنسي الشكر إلى أفراد ومسؤولي المصنع على حرفيتهم في أداء العمل، والود الذي حظي به أثناء الزيارة.

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علاقات اقتصادية بين ليبيا وفرنسا

وفي 17 ديسمبر الماضي، زار مهراج الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وقال إنه أجرى محادثات «مثمرة» حول تفعيل العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والشركات الفرنسية.

وأشار إلى تطلع بلاده لتنظيم فعاليات مشتركة بعد نجاح «اليوم الليبي- الفرنسي» في قطاع الصحة، الذي استضافته طرابلس في نوفمبر الماضي.

جانب من زيارة السفير الفرنسي لمصانع «السهل» في طرابلس، (حساب السفير بموقع تويتر)

جانب من زيارة السفير الفرنسي لمصانع «السهل» في طرابلس، (حساب السفير بموقع تويتر)

جانب من زيارة السفير الفرنسي لمصانع «السهل» في طرابلس، (حساب السفير بموقع تويتر)