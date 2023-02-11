مخالفات بالجملة.. إغلاق مصنع حلويات في يفرن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، إغلاق مصنع حلويات في يفرن إلى حين الالتزام بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال جولة مفتشي المركز بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، وتبين عدم وجود ترخيص وشهادات صحية للعاملين.

مخالفات في مصنع حلويات يفرن

كما رصد المفتشون سوء حالة الإضاءة والتهوية ووجود رطوبة بالحوائط، وأن الأواني المستخدمة غير صالحة للاستعمال. ومن بين المخالفات الأخرى، عدم وجود برنامج مكافحة الآفات والأمن والسلامة، وعدم ارتداء الزي الخاص بالعاملين، وعدم مطابقة المخزن المواصفات، ووجود مواد منتهية الصلاحية.

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وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إلى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة، واتخاد أعضاء الحرس البلدي الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة.

مخالفات بأحد معامل الحلويات في يفرن، 11 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفات بأحد معامل الحلويات في يفرن، 11 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفات بأحد معامل الحلويات في يفرن، 11 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفات بأحد معامل الحلويات في يفرن، 11 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

مخالفات بأحد معامل الحلويات في يفرن، 11 فبراير 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)