بالصور.. برنامج تدريبي على إدارة المراصد الحضرية في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت بلدية بنغازي برنامجا تدريبيا عن إدارة المراصد الحضريةاستهدف تدريب فريق نُظم المعلومات الجغرافية لبلدية بني وليد.

وزار فريق نُظم المعلومات الجُغرافية لبلدية بني وليد المرصد الحضري لبلدية بنغازي، وشارك في برنامج تدريبي أعدته إدارة المرصد الحضري ببلدية بنغازي بعنوان «إدارة المراصد الحضرية » للاطلاع علي آليات العمل المُستخدمة في تجميع ومُعالجة وتحليل البيانات بالبلدية، وفق بيان صادر عن بلدية بنغازي.

واستمر البرنامج التدريبي خمسة أيام، وتضمن نُبذة تعريفية عن المرصد الحضري وآليات العمل، وورشة عمل عن التخطيط الاستراتيجي وأهميته للعمل بالمراصد.

التخطيط الحضري وعلاقته بالمراصد الحضرية

كما شمل البرنامج الجرد الحقلي والطرق المستخدمة لتجميع المعلومات، والتخطيط الحضري وعلاقته بالمراصد الحضرية، ونُظم المعلومات الجُغرافية وقواعد البيانات.

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حضر التدريب عضوا المجلس التسييري لبلدية بنغازي المُهندس أحمد فرج الطيرة وعبدالباسط سليمان الجازوي، وعضو المجلس البلدي لبلدية بني وليد شرف الدين كنشيل، ومدير إدارة التخطيط الحضري والمرصد الحضري المُهندسة لمياء الغرياني، وذلك في إطار التعاون بين البلديات.

من برنامج تدريبي على إدارة المراصد الحضرية لبني وليد. (بيلدية بنغازي)

من برنامج تدريبي على إدارة المراصد الحضرية لبني وليد. (بيلدية بنغازي)