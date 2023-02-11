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تحذير للصيادين على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 10:16 صباحا
تحذير للصيادين على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية تصل سرعتها اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، ومع ارتفاع للموج يصل إلى 4 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة متوسطة إلى رديئة أثناء هطول الأمطار.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 2 و4 أمتار.
• البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.
• استمرار هطول أمطار جيدة على طول الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و17 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 إلى 2 متر، ويصل اليوم إلى 2.5 متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل الممتد من راس لانوف إلى بنغازي، وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و17 درجة مئوية.

تحذير للصيادين على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة
تحذير للصيادين على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة
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