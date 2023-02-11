تحذير للصيادين على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية تصل سرعتها اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، ومع ارتفاع للموج يصل إلى 4 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة متوسطة إلى رديئة أثناء هطول الأمطار.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 2 و4 أمتار.

• البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

• استمرار هطول أمطار جيدة على طول الساحل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و17 درجة مئوية.