«الأرصاد»: أجواء باردة وأمطار متفرقة من راس اجدير إلى جبل نفوسة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار فرصة هطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال مع أجواء باردة على أغلب المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة هذا اليوم.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية.