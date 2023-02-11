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«الأرصاد»: أجواء باردة وأمطار متفرقة من راس اجدير إلى جبل نفوسة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 09:40 صباحا
«الأرصاد»: أجواء باردة وأمطار متفرقة من راس اجدير إلى جبل نفوسة
غيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار فرصة هطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال مع أجواء باردة على أغلب المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
حالة السماء: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة هذا اليوم.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية.

السرير تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

«الأرصاد»: أجواء باردة وأمطار متفرقة من راس اجدير إلى جبل نفوسة
«الأرصاد»: أجواء باردة وأمطار متفرقة من راس اجدير إلى جبل نفوسة
«الأرصاد»: أجواء باردة وأمطار متفرقة من راس اجدير إلى جبل نفوسة
«الأرصاد»: أجواء باردة وأمطار متفرقة من راس اجدير إلى جبل نفوسة
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