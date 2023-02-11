«الأرصاد»: أجواء باردة وأمطار متفرقة من راس اجدير إلى جبل نفوسة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار فرصة هطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال مع أجواء باردة على أغلب المناطق.
راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
حالة السماء: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة هذا اليوم.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية على معظم المناطق.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية.
السرير تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.
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