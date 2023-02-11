الحويج يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي العربي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، سُبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والتي تساهم في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات عبر كافة المنافذ المشتركة، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، أمس الجمعة.

الحويج يدعو إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي

وأكد الحويج اكتساب الاجتماع أهمية كبيرة؛ للقضايا المطروحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس المواطن العربي مباشرة، ما يتطلب تكاثف الجهود لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها المنطقة في مجالات الاقتصاد والتجارة خصوصا تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، واستخدام البنوك والصناديق العربية والفوائيض المالية العربية في تنمية الاقتصادات العربية وتنفيذ ما اتفق عليه وفق برنامج زمني واضح.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الحويج وزير الاقتصاد الفلسطيني، حيث اتفقا على إرسال وفد من رجال الأعمال الليبيين إلى فلسطين لدراسة إمكانيات التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، كما اجتمع مع وزيرة التجارة التونسية وتبادل وجهات النظر حول التعاون بين البلدين وضرورة انعقاد اللجان الفنية والاقتصادية خلال الشهر المقبل.