فريق أردني يجري 18 عملية ناجحة لحالات عقم وتأخر إنجاب بمستشفى الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى فريق طبي زائر من الأردن، 18 عملية «تنظير رحم» لحالات تعاني من العقم وتأخر الإنجاب داخل مستشفى الزنتان للحوادث والجراحة التعليمي «كُللت جميعها بالنجاح»، وذلك ضمن توطين برنامج العلاج بالداخل الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية في عدة تخصصات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة أمس الخميس.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفريق الطبي الزائر يتألف من أخصائي جراحة مناظير رحم وأطفال الأنابيب الدكتور حسين رجاء الطراونة، وأخصائي علم أجنّة وأنسجة الدكتور محمد جلال إدريس، وأخصائي علم أجنّة وأنسجة الدكتور طارق أحمد المبارك، واستشارية نساء وولادة الدكتورة حواء عادل أبا علي، وفني جراحة مناظير الرحم وأطفال الأنابيب فخري عيد الريحاني.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن الفريق الطبي الأردني جرت استضافته بالتنسيق بين مركز سبها لعلاج العقم، ومركز الجبل الغربي لعلاج العقم بالزنتان.

وأوضح مدير مستشفى الحوادث والجراحة بالزنتان عيسى العمياني، أنه جرى الاتفاق مع مركز الجبل الغربي لعلاج العقم على إجراء العمليات داخل المستشفى، لاحتوائه على غرفة عمليات مجهزة تجهيزًا متكاملًا.

ودعا العمياني، المرافق الصحية الواقعة بالبلدية إلى التنسيق الدائم فيما بينها لاستغلال الموارد المتاحة، من أجل تعزيز الخدمات العلاجية بالداخل وتحسين الخدمات للمواطنين.