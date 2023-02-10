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إنشاء ملعب لكرة القدم في بلدية وادي البوانيس بدعم أميركي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 05:02 مساء
إنشاء ملعب لكرة القدم في بلدية وادي البوانيس بدعم أميركي
ملعب البوانيس الذي جرى إنشاؤه بدعم أميركي عبر مشروع «تقارب». (السفارة الأميركية)
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دعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» إنشاء ملعب لكرة القدم في بلدية وادي البوانيس جنوب غرب ليبيا، وذلك ضمن مشروع «تقارب» لدعم البلديات، بحسب ما أعلنته سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا اليوم الجمعة عبر حسابها على «فيسبوك».

وقالت السفارة إن سكان وادي البوانيس حددوا ملعب كرة القدم كأولوية لهم لضمان توفير مكان آمن للأطفال والكبار لممارسة النشاط البدني.

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دور الوكالة الأميركية
وأضافت أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت المعدات والتدريب لموظفي البلدية والمتطوعين الذين عملوا معًا لانشاء الملعب. لافتا إلى أن «الملعب لا يوفر مكانًا للتمرين فحسب، بل يوفر أيضًا مكانًا للتجمع، ويعزز الروابط المجتمعية، ويزيد الثقة في الحكومة المحلية».

ويساعد مشروع «تقارب» التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، البلديات على تلبية الاحتياجات التي يعتبرها السكان أولوية قُصوى مثل إصلاح الطرق وتركيب إنارة الشوارع وإعادة تأهيل المنتزهات.

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