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سفير باكستان لدى ليبيا يستقبل أعضاء فريق مراقبة وقف إطلاق النار بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 04:12 مساء
سفير باكستان لدى ليبيا يستقبل أعضاء فريق مراقبة وقف إطلاق النار بطرابلس
استقبل السفير الباكستاني لرئيس وأعضاء فريق وقف إطلاق النار. (السفارة الباكستانية في ليبيا)
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استقبل سفير باكسان لدى ليبيا اللواء رشاد جاويد، ثلاثة من أعضاء فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة وذلك بمقر السفارة في العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنته السفارة الباكستانية اليوم الجمعة.

وغردت السفارة عبر حسابها على «تويتر» أن «رئيس فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة في طرابلس العميد بدرالدين الحارتي، قام بزيارة مع اثنين من أعضاء الفريق - أحدهما من الجيش المغربي والآخر من الجيش الباكستاني».

أول ظهور  لأعضاء فريق مراقبة وقف إطلاق النار
وهذا أول ظهور دبلوماسي لأعضاء من فريق الأمم المتحدة المكلف بمتابعة وقف إطلاق النار بموجب الاتفاق الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 23 أكتوبر 2023.

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وأعلنت الأمم المتحدة وصول أعضاء فريق مراقبة وقف إطلاق النار إلى طرابلس في أواخر 2021، استعدادًا لإنشاء مركز عملياتي في سرت لم يجرِ تدشينه على الأرض حتى الآن رغم مشاركة أعضاء الفريق في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة.

صعوبات أمام فريق مراقبة وقف إطلاق النار
وواجه الفريق الأممي في بداية عمله صعوبات في الحصول على موافقة السلطات الليبية لإنشاء مقراتها، بحسب ما أبلغته وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام ريكاردو روزماري إلى مجلس الأمن الدولي في 24 يناير 2024.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن يدشّن فريق المراقبة الأممي مركزًا عملياتياً رئيسياً في مدينة سرت، لكن لم يتمكن حتى الآن من ذلك في حين لم تعلن الأمم المتحدة والأطراف المعنية عن أسباب التعطيل.

استقبل السفير الباكستاني لرئيس وأعضاء فريق وقف إطلاق النار. (السفارة الباكستانية في ليبيا)
استقبل السفير الباكستاني لرئيس وأعضاء فريق وقف إطلاق النار. (السفارة الباكستانية في ليبيا)
استقبل السفير الباكستاني لرئيس وأعضاء فريق وقف إطلاق النار. (السفارة الباكستانية في ليبيا)
استقبل السفير الباكستاني لرئيس وأعضاء فريق وقف إطلاق النار. (السفارة الباكستانية في ليبيا)
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