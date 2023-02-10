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«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من زوارة إلى رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 12:30 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من زوارة إلى رأس لانوف
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى رأس لانوف، وتكون جنوبية شرقية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة وتصل إلى 35 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و4.50 متر على الساحل الغربي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق قد تصحبها بعض الخلايا الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى غربية تتحول إلى شمالية شرقية، غدا، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، بينما تكون سرعتها بين 25 و35 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 و3.50 متر، ويصل بين 4.00 و4.50 متر على أغلب الساحل بعد ظهر اليوم.
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب على أغلب الساحل.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و17 درجة.
- الرؤية متوسطة إلى رديئة؛ بسبب ارتفاع الموج وسقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة قد تصحبها بعض الخلايا الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية على الخليج، وشرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، وتتحول غدا إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وبين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و17 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

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