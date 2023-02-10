«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من زوارة إلى رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى رأس لانوف، وتكون جنوبية شرقية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة وتصل إلى 35 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و4.50 متر على الساحل الغربي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق قد تصحبها بعض الخلايا الرعدية أحيانا.

- الرياح شمالية غربية إلى غربية تتحول إلى شمالية شرقية، غدا، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، بينما تكون سرعتها بين 25 و35 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 و3.50 متر، ويصل بين 4.00 و4.50 متر على أغلب الساحل بعد ظهر اليوم.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب على أغلب الساحل.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و17 درجة.

- الرؤية متوسطة إلى رديئة؛ بسبب ارتفاع الموج وسقوط الأمطار.