الكوني يحمل «الجميع» مسؤولية عرقلة الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

حمل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، «الجميع» في ليبيا مسؤولية عرقلة الانتخابات، قائلا إن «كل طرفٍ يريد أن يكون حاكما لا أن يشترك في الحكم، بل أن يصبح صاحب السلطة المطلقة».

وشدد الكوني في حوار مع برنامج «توتر عالي» المذاع على قناة «المشهد»، على أهمية إجراء الانتخابات كحلٍ لأزمة ليبيا، داعيا إلى مد فترة الحملات الانتخابية إلى عام على الأقل بهدف إفراز شخصيات قادرة على «إدارة التناقضات» في ليبيا.

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وفي رأي عضو المجلس الرئاسي فإن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا، «قادرة» على إجراء الانتخابات لكنه عاد وألمح إلى حالة من «التوافق» بين الأطراف داخليا وخارجيا على عدم إجراء الاستحقاق؛ لأن ذلك «يصب في مصلحتهم جميعا».

وتعرض الكوني في نوفمبر الماضي، إلى أزمة صحية عقب عودته من المشاركة في مؤتمر التعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل، نقل على إثرها إلى ألمانيا لتلقي العلاج.