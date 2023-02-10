حفتر يوجه بسرعة إنجاز صيانة جامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وجه القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، مساء الخميس، لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بضرورة سرعة إنجاز أعمال الصيانة بجامعة بنغازي لتكون مكانا ملائما للطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها حفتر للإشراف على عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار المكلفة بصيانة الجامعة، وفق بيان مقتضب صادر مكتب إعلام القيادة العامة.

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وفي السياق ذاته، أوضح بيان صادر لجنة إعادة الإعمار أن حفتر التقى خلال الزيارة رئيس اللجنة حاتم العريبي وعضوي اللجنة عبدالرحمن زيد وفرج اقعيم، ورئيس جامعة بنغازي ولفيفا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي نهاية نوفمبر، وعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بالنظر في وضع الشركات المتعثرة التي تعمل على صيانة مباني جامعة بنغازي.

من جولة حفتر للاطلاع على أعمال الصيانة بجامعة بنغازي، 9 فبراير 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

من جولة حفتر للاطلاع على أعمال الصيانة بجامعة بنغازي، 9 فبراير 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)