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حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الجمعة 10 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 09:09 صباحا
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الجمعة 10 فبراير 2023)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة خاصة على الساحل من رأس اجدير إلى طرابلس وبعض مناطق الدواخل.
- الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها أحيانا 70 كم/س، تتحول غدا إلى شمالية فشمالية شرقية نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 09 و16 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:
- حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق وتكون جيدة غدا على مناطق الجبل الأخضر وطبرق، وقد تصحبها سحب رعدية.
- الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة، ولا تتجاوز 12 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الأحد.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء السبت، إلى شمالية فشمالية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة.

السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة.

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