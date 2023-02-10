حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الجمعة 10 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية، اليوم الجمعة، على مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة :

- حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة خاصة على الساحل من رأس اجدير إلى طرابلس وبعض مناطق الدواخل.

- الرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها أحيانا 70 كم/س، تتحول غدا إلى شمالية فشمالية شرقية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 09 و16 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات :

- حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق وتكون جيدة غدا على مناطق الجبل الأخضر وطبرق، وقد تصحبها سحب رعدية.

- الرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة، ولا تتجاوز 12 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة :

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الأحد.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء السبت، إلى شمالية فشمالية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة.