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شاهد في «وسط الخبر»: ضغط دولي لإجراء الانتخابات.. والدبيبة يناور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 12:34 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: ضغط دولي لإجراء الانتخابات.. والدبيبة يناور
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 9 فبراير 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على محاولات الضغط الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا، وسط غموض لا يزال يلف ملف القاعدة الدستورية، أو شروط الترشح لرئاسة الدولة، في حين لا تخلو الأجواء من مناورات النخبة السياسية.

وفي وقت سابق الخميس، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، عن انفتاح حكومته على أي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في تنفيذ الانتخابات؛ «وتقطع الطريق أمام من يسعى للدخول بالبلاد إلى مراحل انتقالية جديدة». في المقابل جدّد مجلسا النواب والأعلى للدولة التأكيد على أن الانتخابات «ضرورة لتوحيد المشهد السياسي»، معلنين اتفاقهم «على أن إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة مسؤولية تضامنية» وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب مساء أمس الأربعاء.

ومع اللقاء المكثفة التي يجريها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، للضغط من أجل الاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات، بعد الاتفاق على الإطار الدستوري وتهيئة البلاد للاستحقاق، يبدو المشهد الدولي منفتحًا على حتمية الذهاب للانتخابات، لكن السؤال يبقى حول ما إذا كانت النخبة السياسية في ليبيا مستعدة للتعاطي مع هذه التوجهات، وهو ما فتحت الحلفة نقاشًا بشأنه مع كل من: المحلل السياسي سعد الدينالي، وعضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبدالحكيم بالخير شعاب، ومدير عام المفوضية العليا للانتخابات سابقًا سعيد القصبي.

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