الناطق باسم غوتيريس: اتفاق ليبي وسوداني ونيجري على التنسيق لسحب المقاتلين الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط

قدم فرحان حق نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إحاطة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أفاد فيها أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولجان الاتصال في ليبيا والسودان والنيجر وافقوا على التنسيق المشترك والمتكامل لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشار حق، في الإحاطة اليومية مساء أمس الأربعاء، إلى الاجتماع العسكري الذي عقد لمدة يومين (أمس الثلاثاء وأول أمس الأربعاء) في القاهرة برئاسة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

خطوة مهمة للاستقرار وتنظيم الانتخابات في 2023

ونقل حق عن باتيلي قوله إن قرار إنشاء آلية لترحيل المرتزقة الأجانب يعد خطوة مهمة نحو إرساء استقرار وسلام دائمين في ليبيا والدول المجاورة والمنطقة بشكل عام.

وأضاف أن هذا التقدم أيضا خطوة مهمة نحو خلق مناخ ملائم للعملية السياسية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات في العام 2023.

- باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

- اختتام اجتماعات «5+5» في القاهرة باتفاق على آلية لتسهيل إخراج المرتزقة

- «أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

ترحيب أميركي بنتائج الاجتماع العسكري

ورحبت واشنطن بإقرار اللجنة الليبية المشتركة لآلية التنسيق هذه، وفي تغريدة لسفارة واشنطن لدى ليبيا، قالت فيها إن «وجود المقاتلين الأجانب المزعزع للاستقرار يقوض الأمن ويؤجج انعدام الاستقرار الإقليمي».

ووفق تقديرات أممية سابقة فإن عدد المقاتلين الأجانب قد يصل إلى 20 ألف مرتزقٍ من جنسيات مختلفة، على رأسهم السوريون والروس والسودانيون وتشاد، وجرت الاستعانة بهم من أحد طرفي الصراع الليبي في معارك محاولة السيطرة على السلطة منذ سنوات.

وأخيرًا، كثفت واشنطن اهتمامها بالوضع العسكري في ليبيا، وهو ما تمثل في زيارة رئيس الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) إلى طرابلس وبنغازي قبل نحو 3 أسابيع، وهي الزيارة التي ركزت على مواجهة التواجد الروسي في ليبيا خاصة عبر قوات «فاغنر».