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المنفي يبحث مع رؤساء أحزاب دعم المصالحة ومساعي الخروج من الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 04:30 مساء
المنفي يبحث مع رؤساء أحزاب دعم المصالحة ومساعي الخروج من الانسداد السياسي
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، الخميس 9 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
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عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودعم المصالحة ومساعي الخروج من الأزمة السياسية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تمحور «حول دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، ومساعيه للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول بليبيا لبر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف».

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ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي مع مختلف القوى والجهات المحلية من أجل البحث عن سبل للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، وسبق أن عقد اجتماعات مع رؤساء الأحزاب من أجل حشد الدعم للعملية السياسية.

لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، الخميس 9 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، الخميس 9 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، الخميس 9 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، الخميس 9 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، الخميس 9 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، الخميس 9 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
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