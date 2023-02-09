مصرف الجمهورية يعتمد حسابات الأرباح والخسائر للفترة بين 2018 و2019

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية، اليوم الخميس، الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للفترة من 2018 إلى 2019.

واطلع اجتماع الجمعية العادي المنعقد في طرابلس على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف، ذلك بحضور كل من رئيس الجمعية العمومية ناجي عيسى وأعضائها.

كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، والمدير العام للمصرف والإدارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة، إضافة إلى مندوب وحدة المساهمين المحليين مصرف ليبيا المركزي، ومندوب عن إدارة الرقابة عن النقد بالمصرف، ومراقب عن سوق المال الليبي، بجانب محرر عقود معتمد.

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وانتهت الجمعية العمومية إلى اعتماد جميع بنود جدول الأعمال، دون أي خلافات وفي أجواء إيجابية، حسبما قال المصرف.