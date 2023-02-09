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«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ342 شركة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 12:31 مساء
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ342 شركة خلال أسبوع
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من الثاني إلى الثامن من فبراير الجاري.

وفتح «المركزي» أكثر من 342 اعتمادا مستنديا خلال تلك الفترة لشركات مختلفة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

للاطلاع على تفاصيل الاعتمادات المستندية اضغط هنا

ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

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