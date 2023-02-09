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الدبيبة: ندعم أي مبادرة للانتخابات تقطع الطريق أمام مراحل انتقالية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 11:49 صباحا
الدبيبة: ندعم أي مبادرة للانتخابات تقطع الطريق أمام مراحل انتقالية جديدة
الدبيبة خلال كلمته بندوة اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات بحكومة الوحدة، 9 فبراير 2023، (حكومتنا)
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أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، عن انفتاح حكومته على أي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في تنفيذ الانتخابات؛ «وتقطع الطريق أمام من يسعى للدخول بالبلاد إلى مراحل انتقالية جديدة».

وأضاف أن «حكومة الوحدة التزمت بالمهام المنوطة بها وحمت العملية الانتخابية»، حسب كلمته اليوم الخميس في ندوة اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات بحكومة الوحدة تحت عنوان «تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة»، التي تبثها صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

الدبيبة: عدم وجود قانون عادل للانتخابات سبب تعطيلها
وقال الدبيبة: «لا شك أن انعقاد ملتقاكم هذا يكتسب أهمية بالغة لعدة عوامل، أبرزها تأكيد حكومة الوحدة أنه لا خيار أمامنا إلا الانتخابات، وأن ما يعطلها هو عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق على أساس دستوري عادل للجميع».

وأكد دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، والضغط الإيجابي الذي تمارسه المنظمة الأممية لإصدار الأساس القانوني للانتخابات.

وتابع: «أطلقت حكومتنا عدة مبادرات لدعم التعليم الديمقراطي انطلاقا من انتخابات برلمان الشباب والانتخابات البلدية، وفعلا وجهت لإجراء الاستعلام الوطني حيث نتمكن من معرفة رأي الشعب الليبي في قضايا الرأي العام. دائما هدفنا الوصول بهذا القطار إلى المحطة النهائية.. محطة الانتخابات والدستور».

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