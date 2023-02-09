السايح: نحتاج 6 آلاف مراقب.. والمتاح ثلث العدد المطلوب

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية تحتاج مراقبا لكل مركز اقتراع، أي ستة آلاف مراقب، لكن المتاح حاليا لا يتجاوز ألفي مراقب، أي ثلث العدد المطلوب للرقابة على الانتخابات، ونحتاج لمضاعفته على الأقل.

وأضاف أن معظم المرشحين لا يستطيعون توفير العدد الكافي من الوكلاء داخل دوائرهم الانتخابية، حسب كلمته في ندوة اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحت عنوان «تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة»، والتي تبثها صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وفي هذا الإطار دعا السايح حكومة الوحدة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي لمنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات.