«الأرصاد» يحذر من رياح عاصفة على طول الساحل...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية إلى عاصفة شمالية غربية إلى غربية على الساحل الغربي، وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية على الساحل الشرقي.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس تراوح سرعة الرياح بين 25 و40 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و5.00 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة وتكون جيدة إلى غزيرة الليلة وغدا قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى غربية تتراوح سرعتها بين 20 و40 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 2.00 و5.00 أمتار.
- البحر مضطرب إلى هائج.
- درجات الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج وسقوط الأمطار.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة غدا على الساحل من الخليج إلى بنغازي وساحل الجبل الأخضر.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية على أغلب الساحل، بينما تكون متغيرة الاتجاه اليوم على الخليج إلى غربية غدا سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة تصل اليوم إلى 35 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر يصل اليوم إلى 3.00 أمتار على ساحل بنغازي.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا على ساحل بنغازي.
- درجات الحرارة تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج وسقوط الأمطار.
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