«الأرصاد» يحذر من رياح عاصفة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية إلى عاصفة شمالية غربية إلى غربية على الساحل الغربي، وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية على الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس تراوح سرعة الرياح بين 25 و40 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و5.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة وتكون جيدة إلى غزيرة الليلة وغدا قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح شمالية غربية إلى غربية تتراوح سرعتها بين 20 و40 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 2.00 و5.00 أمتار.

- البحر مضطرب إلى هائج.

- درجات الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج وسقوط الأمطار.