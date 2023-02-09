حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الخميس 9 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء شتوية وباردة معظم مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و24 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون غزيرة بداية من هذه الليلة وغدا خصوصا على أقصى الساحل الغربي إلى طرابلس، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة وباردة نسبيا تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة أحيانا على مناطق الجبل الأخضر قد تصحبها سحب رعدية، والرياح شرقية فجنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة أحيانا اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا تدريجيا من الغد على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية وتسجل انخفاضا من الغد.