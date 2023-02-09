السني يؤكد لغوتيريس ضرورة دعم المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، ضرورة دعم المجتمع الدولي لتطلعات الشعب الليبي، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الأربعاء، حيث ناقشا تطورات الوضع السياسي في ليبيا، حسب تغريدة السني على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

غوتيريس يؤكد متابعته الوضع في ليبيا

وأكد السني أهمية القيادة والملكية الليبية للحل بعيدا عن جميع أنواع التدخلات الخارجية.

من جانبه، أعرب غوتيريس عن حرصه الشخصي على متابعة الأوضاع في ليبيا وتواصله الدائم والمباشر مع المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبدالله باتيلي، من أجل دعم المسار السياسي والاستقرار في ليبيا.