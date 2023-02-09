مشروع «بلديتي» الممول من الاتحاد الأوروبي يدعم 24 بلدية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، إن مشروع «بلديتي» الممول الاتحاد يدعم 24 بلدية في ليبيا، من أجل توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وأوضحت البعثة، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» أن برامج الدعم شملت تركيب إنارة شوارع تعمل بالطاقة الشمسية لقيادة آمنة في امساعد، بالإضافة إلى تقديم سيارات لجمع النفايات لبيئة أكثر صحة في الزنتان، وصيانة حديقة وسط مدينة إجدابيا للالتقاء والترفيه.

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وتشير البعثة إلى أن مشروع «بلديتي» يعمل مع البلديات في جميع أنحاء ليبيا بهدف تحسين وصول الخدمات العامة الجيدة إلى المواطنين، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، حيث يجري تنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

سيارات نقل قمامة مقدمة ضمن مشروع بلديتي (بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا)

تجهيز حديقة ضمن مشروع بلديتي (بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا)