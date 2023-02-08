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أوردمان يعبر عن «دعمه القوي» لجهود «الرئاسي» بشأن المصالحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 09:31 مساء
أوردمان يعبر عن «دعمه القوي» لجهود «الرئاسي» بشأن المصالحة في ليبيا
لقاء اللافي مع أوردمان، 8 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
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التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء في العاصمة تونس، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، وذلك لمناقشة سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال أوردمان، في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»، إنه التقى اللافي اليوم في تونس، وعبَّر عن «دعمه القوي» لجهود المجلس الرئاسي لتعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا والوحدة بين الليبيين.

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وأكد اللافي سعي المجلس الرئاسي لـ«خلق توافق بين كل الأطراف السياسية في ليبيا، ودعم لقاءات لجنة 5+5 العسكرية، والمضي قدماً في خطوات جديدة لمشروع المصالحة الوطنية، بعد النجاحات المهمة التي تحققت في الملتقيات السابقة، من أجل أن تكون هناك قاعدة دستورية صحيحة مرتكزة على توافق شامل يفضي إلى الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب»، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

ونقل البيان عن أوردمان ثناءه على جهود المجلس الرئاسي في محاولاته للوصول إلى توافقات بين كل الأطراف السياسية، مثمنًا جهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، الذي يعتبر «التحدي الكبير» والمهم لبداية مشروع انتخابات حقيقية يحقق الاستقرار في البلاد.

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