مجلسا النواب والدولة: الخروج من الانسداد السياسي مسؤولية تضامنية

القاهرة - بوابة الوسط

جدّد مجلسي النواب والأعلى للدولة التأكيد على أن الانتخابات «ضرورة لتوحيد المشهد السياسي»، معلنين اتفاقهم «على أن إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة مسؤولية تضامنية» وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب فوزي النويري والثاني للرئيس الهادي الصغير رفقة عدد من أعضاء المجلس مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار علي وعدد من أعضاء المجلس، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

- مجلسا النواب والدولة يدعوان إلى شراكة وطنية دون انفراد بالقرار

وقال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن هذا الاجتماع «يأتي تأكيداً على التواصل بين المجلسين وإلحاقاً للاجتماع الذي سبقه في مدينة طرابلس بين أعضاء المجلسين بحضور النائب الأول لكلا المجلسين في إطار المشاورات للوصول إلى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وأضاف الموقع الإلكتروني أن المجتمعين «اتفقوا على إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة في مسؤولية تضامنية وأن المجلسين يؤكدان على أن الانتخابات ضرورة لتوحيد المشهد السياسي وكذلك السلطة التنفيذية للدولة».

اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في بنغازي، الأربعاء 8 فبراير 2023. (مجلس النواب)

اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في بنغازي، الأربعاء 8 فبراير 2023. (مجلس النواب)

اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في بنغازي، الأربعاء 8 فبراير 2023. (مجلس النواب)

اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في بنغازي، الأربعاء 8 فبراير 2023. (مجلس النواب)

اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في بنغازي، الأربعاء 8 فبراير 2023. (مجلس النواب)