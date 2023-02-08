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«حكومة باشاغا» تعد بالطعن في تسليم أبوعجيلة وتشكيل لجان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 07:21 مساء
«حكومة باشاغا» تعد بالطعن في تسليم أبوعجيلة وتشكيل لجان
اجتماع وزير العدل بحكومةباشاغا مع أسرة أبوعجيلة، الأربعاء 8 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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وعد وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود عبدربه بإعداد مذكرات قانونية للطعن في إجراءات تسليم المتهم في قضية لوكربي أبوعجيلة مسعود، وكذلك تشكيل لجان معنية بالقضايا الدولية وفق الإجراءات المتبعة.

جاء ذلك خلال استقبال عبدربه، صباح اليوم الأربعاء، بديوان وزارة العدل في بنغازي مجموعة من أسرة المواطن أبوعجيلة المريمي الذي جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قبل أسابيع ما آثار ردود منددة بهذه الخطوة.

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طلبات أميركية للدفاع عن أبوعجيلة
وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» إن أسرة أبوعجيلة المريمي «تقدمت لوزير العدل بمذكرة شارحة بمتطلبات الدفاع من إحدى الشركات المخولة بالدفاع أمام المحاكم بالولايات المتحدة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود عبدربه «أصدر تعليماته بإعداد المذكرات القانونية اللازمة للطعن في إجراءات التسليم غير الشرعية وتشكيل اللجان المعنية بالقضايا الدولية وفق القوانين والتشريعات النافذة».

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة منتصف ديسمبر 2022، أن حكومته سلّمت أبوعجيلة مسعود إلى واشنطن، بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة «بانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية في العام 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً، وهو الحادث المعروف باسم قضية «لوكربي».

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