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قيادات مصراتة يعزون القنصل التركي في ضحايا الزلزال المدمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 05:46 مساء
قيادات مصراتة يعزون القنصل التركي في ضحايا الزلزال المدمر
القيادات المحلية بمصراتة خلال تقديمهم العزاء للقنصل التركي في المدينة. (بلدية مصراتة)
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قام عدد من القيادات المحلية ببلدية مصراتة، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر القنصلية التركية في المدينة لتقديم واجب العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سورية وخلَّف آلاف القتلى والجرحى، بحسب ما أعلنه المجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك».

ومثَّل وفد بلدية مصراتة كل من عميد وأعضاء المجلس البلدي، وأعضـاء مجلس حكماء وأعيان مصـراتة، ومدير أمن مصراتة، والمنطقة العسكرية، والمنطقة الحرة، ومنظمات المجتمع المدني، ومكتب الشؤون الخارجية ببلدية مصراتة، الذين قدموا تعازيهم إلى القنصل التركي العام بمقر القنصلية.

- الفريق الفني الليبي يغادر إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث عن ضحايا الزلزال
- «حكومة الوحدة» ترسل فريقًا فنيًا لمساعدة تركيا في البحث عن ضحايا الزلزال

فريق فني ومساعدات إنسانية إلى تركيا
وتوجه، أمس الثلاثاء، من العاصمة طرابلس 500 عنصر فني من جهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية وجهاز الطب العسكري وطب الميدان والطوارئ إلى تركيا لتقديم المساعدة للسلطات التركية في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر.

ومن المقرر أن يلحق بالفريق الفني الليبي الذي غادر إلى تركيا شحنات من المساعدات الإنسانية دعمًا للأشقاء في تركيا، نوهت عنها منصة «حكومتنا» أمس الثلاثاء، وذلك في إطار التضامن وتعزيز جهود السلطات التركية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة مناطق جنوب شرق تركيا.

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