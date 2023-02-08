حفتر يستقبل السفير الإسباني لدى ليبيا بمقر القيادة العامة في الرجمة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، اليوم الأربعاء، سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي والوفد المرافق له.

ولم يعلن مكتب إعلام القيادة العامة أي معلومات بشأن اللقاء واكتفى بنشر مجموعة من الصور لاجتماع المشير حفتر وضيفه الإسباني.

- حفتر يستقبل آمر القوات المشتركة البريطانية وكارولين هورندال

واستقبل حفتر في الأيام الماضي كلًا من آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

لقاء المشير حفتر والسفير الإسباني بمقر القيادة العامة في الرجمة، الأربعاء 8 أبريل 2023. (القيادة العامة)

المشير حفتر خلال لقائه مع السفير الإسباني بمقر القيادة العامة في الرجمة، الأربعاء 8 أبريل 2023. (القيادة العامة)

لقاء المشير حفتر والسفير الإسباني بمقر القيادة العامة في الرجمة، الأربعاء 8 أبريل 2023. (القيادة العامة)

لقاء المشير حفتر والسفير الإسباني بمقر القيادة العامة في الرجمة، الأربعاء 8 أبريل 2023. (القيادة العامة)

السفير الإسباني خلال لقائه مع المشير حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة، الأربعاء 8 أبريل 2023. (القيادة العامة)

لقاء المشير حفتر والسفير الإسباني بمقر القيادة العامة في الرجمة، الأربعاء 8 أبريل 2023. (القيادة العامة)