ترحيب أميركي بنتائج اجتماع «5+5» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت السفارة الأميركية لدى ليبيا بنتائج اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت السفارة: «ترحب الولايات المتحدة بهذه المبادرة وتدعم دعوات الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باثيلي لسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.. إن وجودهم المزعزع للاستقرار يقوض الأمن ويؤجج انعدام الاستقرار الاقليمي»، حسب تغريدة على حسابها بموقع «تويتر».

اختتام اجتماع «5+5» في القاهرة

واختتمت اللجنة العسكرية اجتماعها في القاهرة، الذي استمر يومين، باتفاق مع لجان الاتصال من تشاد والسودان والنيجر على إنشاء آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

- اختتام اجتماعات «5+5» في القاهرة باتفاق على آلية لتسهيل إخراج المرتزقة

وقال باثلي، في ختام الاجتماع: «إن ما حققته هنا هو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا وفي دول الجوار والمنطقة بشكل عام»، معقبًا: «هذا التقدم هو أيضًا خطوة مهمة نحو خلق مناخ ملائم للعملية السياسية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات في العام 2023».