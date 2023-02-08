اختتام اجتماعات «5+5» في القاهرة باتفاق على آلية لتسهيل إخراج المرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولجان الاتصال من ليبيا والسودان والنيجر على إنشاء آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

جرى الإعلان عن القرار الأربعاء في ختام اجتماع اللجنة، الذي استمر يومين في القاهرة برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، حسب بيان البعثة الأممية على موقعها الإلكتروني.

باتيلي: خطوة مهمة نحو الانتخابات

وأعرب باتيلي، في تصريحاته الختامية، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم الحوار بين الأطراف الليبية، مشيدًا باللجنة العسكرية ولجان الاتصال المشاركة.

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وقال: «إن ما حققته هنا هو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا وفي دول الجوار والمنطقة بشكل عام»، معقبًا: «هذا التقدم هو أيضًا خطوة مهمة نحو خلق مناخ ملائم للعملية السياسية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات في العام 2023».

وأوضح أن أجواء التعاون التي سادت الاجتماع «تعكس الرغبة المشتركة لليبيا وجيرانها لإنهاء وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية دون التأثير سلبًا على دول الجوار».

اجتماع اليوم الثاني للجنة العسكرية في القاهرة.

اجتماع اليوم الثاني للجنة العسكرية في القاهرة.

باتيلي مع ممثلي دول تشاد والسودان والنيجر في اجتماع اللجنة العسكرية بالقاهرة.