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اقتصادي ليبي يدعو لتخصيص 70% من موارد النفط لتنمية مصادر الدخل البديلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 02:15 مساء
اقتصادي ليبي يدعو لتخصيص 70% من موارد النفط لتنمية مصادر الدخل البديلة
البئر «G- 317» المربوطة بالمحطة رقم 5 بحقل النافورة التي دخلت على خط الإنتاج، (شركة الخليج العربي للنفط)
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دعا الاقتصادي الليبي، محمد أبوسنينة، إلى تخصيص 70% من عائدات النفط لتطوير وتنمية مصادر الدخل البديلة، ووضع سقف لتقديرات الميزانية العامة للدولة، أي حد أقصى للإنفاق العام الذي ينبغي أن تتقيد به الحكومة.

وحذر عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة بنغازي في مقال ينشر بجريدة «الوسط»، غدًا الخميس، من خطورة ربط مستقبل التنمية المستدامة في ليبيا بواقع ومستقبل النفط الخام، والاستمرار في الإنفاق الاستهلاكي الذي تواصل منذ الستينيات وحتى الآن، مشيرًا إلى أن النفط مورد ناضب وستنتهي احتياطياته يومًا، فيما تتعرض سوقه لمنافسة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقات النظيفة.

وتساءل «كيف نجعل تحقيق هدف الاستدامة مرتبطًا بمصدر أو مورد ناضب، وهل نكتفي بإنفاق الدخل المتولد عن تصدير النفط لتطوير القطاع، أم ننفق هذا الدخل على التنمية وتطوير مصادر بديلة للدخل لتحقيق التنمية المستدامة؟»، ورأى أن الاقتصاد الليبي يواجه اختبارًا مصيريًا، يتوقف عليه مستقبل ليبيا الاقتصادي متمثلًا في الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل والنقد الأجنبي، ومورد لتمويل الميزانية العامة، ما يجعلنا أمام مورد طبيعي واحد محدود، وثلاثة استعمالات لهذا المورد.

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ومضى أبوسنينة موضحًا «لا يمكن أن ننمي هذا المورد الوحيد الذي تعتمد عليه الاستعمالات الأخرى، إلا على حساب هذه الاستعمالات الأخرى، كما أنه، من ناحية أخرى، لا يمكننا توجيه المزيد من هذا المورد لأغراض التنمية الاقتصادية والاستعمالات الاستهلاكية، إلا على حساب تنمية هذا المورد وزيادة الدخل المتولد عنه. إذن نحن أمام ما يعرف بالمفاضلة بين الخيارات المتاحة؛ هل ننمي قطاع النفط على حساب التنمية الاقتصادية؟ أم نهتم بالتنمية الاقتصادية المستدامة على حساب تنمية قطاع النفط ذاته؟ أي نقوم بتوجيه معظم الإيرادات النفطية لبناء اقتصاد قوي لا يكون معتمدًا على إيرادات النفط في المستقبل».

الاقتصاد الليبي في مواجهة السؤال الصعب
وهنا، يرى أبوسنينة وهو أيضًا ممثل المصرف الليبي الخارجي في مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن هذه السؤال الأخير يتضمن الاختبار الصعب، الذي لم تتوقف عنده أي من الحكومات السابقة التي لم تضع رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد الليبي، ولم تطرح استراتيجية تتضمن سياسات واضحة حول أولويات الإنفاق، وما سيكون عليه الاقتصاد الليبي في المستقبل، فضلًا عن أن قطاع النفط، لم يعمل في الماضي على تطوير نفسه، بالتوجه نحو الصناعات البتروكيماوية التي يمكن أن تسد حاجة الاقتصاد الوطني منها، واستخدام مردوداتها لتنمية قدرات قطاع النفط في الاستكشاف والتصدير.

وعدد مسالب الإنفاق الاستهلاكي التي كُرست منذ اكتشاف النفط في ليبيا في ستينيات القرن الماضي، وأشار إلى أن الأسلوب الذي كان متبعًا ولا يزال، زاد من حدة الاعتماد على النفط، وتبعية الاقتصاد برمته لقطاع واحد فحسب، ما جعله عرضة للصدمات وعمق حالة عدم الاستقرار. وإضافة إلى ذلك ترسخت الثقافة الريعية، وحالة المجتمع الاستهلاكي، وصارت هناك شكوك، بل مؤشرات تنبئ بأن مستقبل التنمية المستدامة في خطر، في ظل التراجع الكبير في تقديم الخدمات العامة ونوعيتها، وظهور مؤشرات للفقر، وغياب الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.

وعاد الاقتصادي الليبي وتساءل «ماذا أعددنا لمرحلة ما بعد النفط؟، مؤكدًا أنه لا يكفي تخصيص إيرادات النفط أو توزيعها بشكل معين لتحقيق التنويع المطلوب للاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلص إلى أنه لا مناص من مواجهة السؤال الاستراتيجي، والخيار الصعب؛ هل نستمر في الاعتماد على النفط أم نبدأ من اليوم في العمل على التخلص من هيمنته بإعادة النظر في الأسلوب المتبع في توزيع الموارد، الذي بات يهدد مستقبل البلاد والاجيال المقبلة؟ وشدد على أن الأولوية ينبغي أن تكون لإعادة هيكلة الاقتصاد بهدف تنويعه على النحو الذي يفضي إلى الاستغناء عن دخل النفط، على المديين المتوسط والبعيد، عندما تتعدد مصادر الدخل البديلة الأخرى.

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