«الأمم المتحدة الإنمائي» يسلم سيارتي نظافة لسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» سيارتي نقل للشركة العامة لخدمات النظافة في سرت والتنسيق مع بلدية سرت.

وقال مدير إدارة الإعلام بالبلدية إن الدعم تمثل في سيارتي نقل جديدتين مجهزتين بمحركات رش للمبيدات الحشرية وهما حديثتا الصنع.

رش مبيدات

والسيارتان هما نقل خفيف مصنوعتان في اليابان ومجهزتان بمحركات لرش المبيدات، وستسهمان في دعم الإصحاح البيئي بالبلدية والشركة العامة للنظافة، والمحافظة علي البيئة، وفق منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سرت القدافي البطي.

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جرت مراسم التسلم والتوقيع على محضر التسليم والتسلم بين عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومنسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت القدافي البطي، وبحضور عضو المجلس البلدي سرت مخلوف حامد، ورئيس لجنة الإدارة للشركة العامة لخدمات النظافة سرت، ومساعد مدير صندوق إعمار سرت.

سيارة نظافة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدينة سرت. (بلدية سرت)