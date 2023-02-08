ضبط مطلوب في جرائم سرقة بقوة السلاح ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في المدينة.

جاء ذلك استجابة لشكوى مواطنين ضد شخصين مسلحين مجهولي الهوية، سرقا أغراضهما، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

المتهم مطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية

وتوصلت جهود التحريات إلى هوية أحد المتهمين، حيث جرى إعداد كمين محكم له وضبطه، ثم نقل إلى القسم حيث اعترف بارتكاب عدة جرائم سلب في مناطق مختلفة ببنغازي.

وقال إنه وشريكه كانا موقوفين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة قضية أخرى، وبالتعميم عليه اتضح أنه مطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية على ذمة حكم بالسجن خمس سنوات، وقد اتُخِذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.