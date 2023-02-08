استقرار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.79 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 5.14 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 5.77 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.