حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن تلك التقلبات ستشمل مناطق الشمال الشرقي، غدا الخميس.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار من حين إلى آخر وتكون جيدة اليوم على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، تتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تكون جيدة غدا على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية ولا تتجاوز اليوم عشر درجات مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا بدايةً من مساء الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، وتصل اليوم على غات إلى 29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بداية من الغد.