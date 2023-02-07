القيادة العامة تسيِّر جسرا جويا للإغاثة لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

سيَّرت القيادة العامة، اليوم الثلاثاء، جسرًا جويًا لنقل شحنات الإغاثة والمساعدات المتنوعة إلى الأشقاء في سورية لمساعدة ضحايا كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غرب البلاد، أمس الإثنين.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الجسر الجوي وقافلة الإغاثة والمساعدات جاءت بتعليمات مباشرة من القائد العام المشير خليفة حفتر. وأظهر فيديو بثته عبر الصفحة تحميل المواد الغذائية والإغاثية على إحدى طائرات الشحن تمهيدًا للسفر إلى سورية.

- الدبيبة يعزي رئيس الوزراء السوري ويوجه بإرسال مساعدات للمتضررين من الزلزال

- الدبيبة يعزي سورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال

الدبيبة يوجه بإرسال مساعدات إنسانية إلى سورية

وفي وقت سابق اليوم، أرسل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، برقية تعزية إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، في ضحايا الزلزال المدمر، وأصدر أيضًا تعليماته بإرسال شحنة مساعدات إنسانية تتمثل في أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب، دعمًا للشعب السوري الشقيق في تداعيات الزلزال الذي تعرضت له محافظات في البلاد، وفق مكتبه الإعلامي.

وتجاوز عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق من شمال غرب سورية أكثر من 1600 قتيل و3500 مصاب.

وصباح اليوم، غادر 500 عنصر فني من جهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية وجهاز الطب العسكري وطب الميدان والطوارئ إلى تركيا لتقديم المساعدة للسلطات التركية في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر.

قافلة الإغاثة والمساعدات التي سيرتها القيادة العامة إلى سورية لدعم متضرري الزازال، الثلاثاء 7 فبراير 2023. (فيديو من شعبة الإعلام الحربي)

قافلة الإغاثة والمساعدات التي سيرتها القيادة العامة إلى سورية لدعم متضرري الزازال، الثلاثاء 7 فبراير 2023. (فيديو من شعبة الإعلام الحربي)